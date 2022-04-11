شكرا لبحثكم عن خبر بتمويل صندوق صيانة الطرق..مواصلة إزاحة الرمال من خط عمران المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل الفرق الفنية بإزاحة كثبان الرمال من خط عمران المخا الرابط بين الساحل الغربي والعاصمة عدن وذالك بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن. وقامت الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور بإزاحة الرمال من الخط الاسفلتي الذي اغلقته تحرك الرمال. وبين المهندس عباس صالح احمد مسؤول الصيانة بصندوق صيانة الطرق والجسور أن ازاحة الرمال تأتي ضمن خطة الصندوق في إزاحة الرمال من الخطوط الشريانية. مشيرا حيث يأتي ضمن اهتمام المهندس مانع يسلم بن يمين وزير الاشغال العامة والطرق والمهندس معين محمد الماس رئيس مجلس الادارة للحفاظ على سلامة المسافرين. يذكر ان حملة إزاحة الرمال تأتي بالتزامن مع حملة مستمر في خط العلم دوفس والخط الدائري في ابين إضافة الى خط الحسيني العلم في لحج. صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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