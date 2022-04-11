المليشيا الحوثية الإيرانية تواصل خروقاتها للهدنة لليوم الثامن على التوالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

واصلت مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة لليوم الثامن على التوالي في جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وحجّة والحديدة وتعز والضالع.



ورصدت قوات الجيش الوطني بحسب تقرير المركز الاعلامي للقوات المسلحة، 72 خرقاً للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية يوم السبت 9 ابريل 2022، منها 11 خرقًا للهدنة في جبهات الساحل الغربي، و10 خرقاً للهدنة في جبهات القتال بمحافظة مأرب، و19 خرقاً للهدنة في جبهات القتال بمحور تعز وجبهة الفاخر بالضالع، و17 خرقاً للهدنة في جبهات القتال غرب محافظة حجة، و11 خروقات للهدنة في جبهات شرق وشمال الجوف، و4خروقات للهدنة في جبهتي رغوان والكسارة.

واشار التقرير الى ان الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع قوّات الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات، إضافة إلى محاولات تسلل وتحركات واستحداث مواقع وخنادق وتحليق المسيرات الاستطلاعية.

وقال التقرير "لليوم الثامن استمرّت المليشيا في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، كما دفعت بآليات عليها عيارات في الجبهات الجنوبية بمحافظة مأرب".