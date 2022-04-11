وزارة الاعلام وإذاعة صنعاء تنعيان الإذاعي الكبير عبدالله القهالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة وإذاعة صنعاء البرنامج العام، الاذاعي الكبير عبدالله القهالي الذي وافاه الأجل إثر مرض آلم به عن عمر ناهز الـ 60 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في المجال الإعلامي.



وأشاد بيان النعي، بالتاريخ الإعلامي الكبير الذي خلفه الفقيد في مسيرته الاعلامية، حيث يعتبر واحداً من الرعيل الأول ومن الأصوات الاذاعية التي ساهمت بشكل كبير في إيصال رسالة الإذاعة الوطنية لكافة أبناء اليمن.. مشيراً الى أن الفقيد من أوائل الإعلاميين الذين أسسوا العمل الإذاعي وأبدعوا فيه إنتاجاً وسلوكاً وتتلمذ على يديه نخبة من الكوادر الإعلامية الإذاعية وكان صوتا إذاعيا بارزا.

ولفت البيان، الى ان برنامج قضايا وأحداث الذي كان يعده ويقدمه الفقيد يعتبر من أبرز البرامج الإذاعية الذي لطالما انتظره أبناء الشعب اليمني على مدى عقود..مؤكداً إن الفقيد القهالي كان مرجعاً مهنياً مفتوحا لأجيال عملت في إذاعة صنعاء ..منوهاً ان رحيل الإعلامي الكبير عبدالله القهالي يمثل خسارة للاعلام بشكل عام ولإذاعة صنعاء بشكل خاص فقد كان شخصية ثرية بالتجربة والخبرة والتاريخ النضالي الطويل.

وعبر البيان عن احر التعازي وصادق المؤاساة بهذا المصاب الأليم..سائلاً الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، وان يلهم اهله وذويه وكافة زملائه وأصدقائه ومحبيه في الوسط الصحفي والاعلامي والإذاعي الصبر والسلوان.