وكيل وزارة الخارجية يبحث مع السفير الكوري تنسيق المواقف في المحافل الدولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، مع سفير جمهورية كوريا لدى بلادنا تواك تايوك، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.



وتطرق وكيل وزارة الخارجية، الى مستجدات الاوضاع السياسية في بلادنا بما فيها انتقال سلطة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي الى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي.. مشيرا الي ان المجلس سيكون بداية مرحلة جديدة تعمل علي تحقيق الامن والاستقرار في اليمن.

وثمن الوكيل بجاش، جهود الحكومة الكورية على استمرار دعمها لبلادنا وخاصة في تمويل الاحتياجات الإنسانية.

من جانبه، بارك السفير الكوري الهدنة العسكرية وانشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن ..مؤكداً موقف بلاده الثابت تجاه الحكومة الشرعية ووحدة اليمن وسلامة اراضيه وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعمها لكافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام، واعادة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.