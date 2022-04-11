حقوقية: مليشيا الحوثي تختطف عشرات المواطنين في المحويت

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت حقوقية يمنية، الاثنين، عن حملة اختطافات ومضايقات جماعية تقوم بها مليشيا الحوثي الإيرانية بحق المدنيين في محافظة المحويت، شمال غرب صنعاء.



وقالت إشراق المقطري، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان (حكومية)، إن أكثر من 30 من أبناء عزلة سارع بني سعد في محافظة المحويت تعرضوا للمضايقات والاعتقالات الجماعية من قبل مليشيا الحوثي.



وأضافت في تغريدة على تويتر، أن هذه الحملة تأتي تحت ذريعة التواصل مع دول التحالف العربي.



ودعت الحقوقية اليمنية إلى حماية الضحايا ورفع الظلم عنهم.



وتستخدم مليشيا الحوثي تُهم التواصل مع ماتسميه "دول العدوان" كذريعة للبطش بالمدنيين في مناطق سيطرتها ضمن انتهاكات واسعة تطال كل فئات المجتمع.

