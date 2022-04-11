‏الارياني: نجاح المشاورات اليمنية-اليمنية انجاز تاريخي اعاد البلد للمسار الصحيح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

اكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ان المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض بتنظيم ورعاية كريمة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نجحت في اذابة جبل الجليد المتراكم من الخلافات بفعل سنوات الازمة والصراع، وجمع الطيف اليمني وتوحيد كلمتهم، ويعد ذلك انجاز تاريخي يعيد وضع البلد في المسار الصحيح.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان المشاورات التي مثلت تحولا جذريا في مسار الازمة اليمنية أكدت حرص الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، على جمع شمل اليمنيين وتوحيد كلمتهم لاستعادة دولتهم واحلال السلام وتثبيت الامن والاستقرار، بما في ذلك الحوثيين الذين ظل الباب مفتوحا امامهم للانضمام حتى اللحظة الاخيرة".

‏واضاف الارياني "ان المشاورات كرست اجماع الطيف السياسي والوطني تحت مظلة الشرعية، والامتداد الطبيعي لليمن كجزء من المنظومة الخليجية والفضاء العربي، في مقابل حالة العزلة الحوثية التي ترفض اي دعوة للحوار وحقن الدماء، وتواصل استخدام لغة الحرب وسيلة لتحقيق أهدافها، وتصر على التمترس كأداة بيد ايران".

‏وثمن الوزير الارياني، الجهود التي بذلتها الأمانة العامة ‎لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي المقدمة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، والامين العام المساعد الدكتور عبدالعزيز العويشق، وسفير مجلس التعاون لدى اليمن سرحان المنيخر، وكافة القيادات والعاملين الذين بذلوا جهودا مضنية طيلة ايام المشاورات لانجاح الحدث السياسي الابرز في اليمن منذ مؤتمر الحوار الوطني الشامل.