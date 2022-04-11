رئيس مجلس الشورى يثمن الدعم الياباني لبلادنا في مختلف المجالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ثمن رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، دعم الحكومة اليابانية لليمن في مختلف المجالات وعلى مدار العقود الماضية ،واسهامها في عملية تقديم الدعم الإغاثي والإنساني واعادة الاعمار.



وعبر الدكتور بن دغر خلال لقائه، امس، القائم باعمال السفير الياباني لدى بلادنا كازوهيرو هيجاشي، عن تطلعه في تقديم المزيد من الدعم الياباني في المجال الاقتصادي والتنموي لليمن.

وجرى خلال اللقاء بحضور اعضاء مجلس الشورى الدكتور عبدالله الاكوع والقاضي مرشد العرشاني والدكتور عدنان الجفري والحسن ابكر ومحمد باشماخ والامين العام للمجلس الدكتور عبده مغلس، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه رحب القائم باعمال السفارة اليابانية، بإعلان تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.. موكدا دعم بلاده لأمن واستقرار ووحدة اليمن، وإيقاف دائم لاطلاق النار وإحلال السلام وانهاء الإنقلاب واستعدادها للمشاركة في إعادة التأهيل والبناء.