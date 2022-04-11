رئيس الوزراء يوجه السلطة المحلية بالمهرة بمضاعفة الجهود لتحسين الخدمات وتنفيذ المشاريع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية بمحافظة المهرة بمضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية الهادفة الى تحسين معيشة وحياة أبناء المحافظة والقاطنين فيها، والعمل من اجل تجاوز التحديات وفق خطط ومشاريع تكاملية بالتنسيق مع الحكومة في مختلف المجالات.



واستمع الدكتور معين عبدالملك خلال لقائه، امس محافظ المهرة محمد علي ياسر، الى شرح عن مجمل الاوضاع في المحافظة، وجهود السلطة المحلية لتنفيذ توجيهات الحكومة في التركيز على مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات، وضبط النفقات.

وأشاد رئيس الوزراء، بجهود السلطة المحلية في تعزيز الوضع الخدمي والتنموي والاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي وما تمثله محافظة المهرة من انموذج للتعايش السلمي.. منوها بأداء السلطة المحلية وما تبذله من جهود لتحسين الخدمات والحفاظ على الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين.

بدوره ثمن محافظ المهرة، الدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء بمحافظة المهرة ومساعدة السلطة المحلية على القيام بمسؤولياتها ومهامها بما يخدم تطلعات ابناء المحافظة.. مشيرا الى مستجدات الأوضاع بالمحافظة في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية والتنموية والأمنية.