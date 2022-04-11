ميليشيا الحوثي ترفع أسعار وقود السيارات.. بنحو 27%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء التابعة لميليشيا الحوثي مساء امس الأحد، رفع أسعار البنزين الرسمي بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها بشمال اليمن وغربه 27.27٪، وسط انتهاء أزمة وقود حادة شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة المتحالفة مع إيران منذ 3 أشهر.



وقال عمار الأضرعي مدير الشركة، إنه بموجب القرار الذي يبدأ سريانه مساء امس يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً في المحطات الحكومية إلى 12600 ريال (نحو 23 دولاراً)، أي بواقع 625 ريالاً للتر الواحد، من 9900 ريال، (18 دولاراً)، بزيادة 2700 ريال (5 دولارات) للغالون.

كانت شركة النفط بصنعاء رفعت في العاشر من مارس (آذار) أسعار البنزين التجاري في المحطات التابعة للقطاع الخاص إلى 16 ألف ريال للغالون سعة 20 لتراً من 11200 ريال بزيادة 4200 ريال.