شكرا لبحثكم عن خبر نفط عدن توضح بشأن تخفيضات الاسعار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شركة النفط بعدن تصدر توضيحاً هاماً

● عدن / إعلام الشركة :

اوضح فرع شركة النفط اليمنية في العاصمة عدن ان لا صحة للاخبار المتداولة مؤخراً حول وجود تخفيضات في اسعار مادتي البنزين والديزل .

واعربت الشركة في سياق بيان توضيحي هام رسمي صادر عن اعلامها ، اليوم ، بان الشركة تأسف لاستباق الامور من قبل البعض باصدار تسريبات بين الوقت والاخر حول اسعار المشتقات النفطية التي تقوم الشركة بتسويقها ، مؤكدة في ذات الوقت بان هناك مسارات عمل واطر رسمية تمر بها الشركة قبل تحديد الاسعار اوحتى الاعلان عنها في الوقت المناسب وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للشركة ، و وزارة النفط والمعادن .. مشيرة بان مثل تلك الاستباقات لاتساعد الشركة بقدر ما انها تؤدي لارباك عملها .

كما لفت البيان الى ان تداول مثل تلك الاخبار وحتى التصريحات باسم مصادر مجهولة انما يسيىء بالدرجة الاولى لمن يقوم بتحرير مثل تلك الاخبار ويقوم بنشرها وتعميمها دون التاكد منها او حتى الرجوع الى الشركة .

ونوه البيان كذلك الى ان الشركة تسعى خلال هذه الفترة والقادمة للتركيز وبشكل اكبر على الارتقاء بمستوى الاداء العام للشركة ومستوى الخدمات المقدمه من قبلها للجمهور ، مع التركيز ايضاً على ايجاد وتوفير حالة من الاستقرار التمويني وتغطية كاملة لكافة احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية في المحافظات الواقعة في نطاق التموين الجغرافي للشركة وبما يلبي احتياج وطموحات المواطنين والجهات المتعاملة مع الشركة ، ولذلك فانه من المأمل مساعدة مختلف وسائل الصحافة والاعلام للشركة في مساعيها النبيلة وليس العكس .

واختتم البيان بالتاكيد ان شركة النفط اليمنية – عدن لديها موقعاً رسمياً باسم قسم اعلام الشركة وهو موجود على الرابط :https://www.facebook.com/Aden.p.Company/

مطالباً مختلف وسائل الصحافة والاعلام والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعية بالرجوع الى الموقع وتحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشرها او تداولها من اخبار حول الشركة اوحتى تصريحات صادرة باسم قيادتها ، وعدم الاعتماد حالياً في الحصول على اي معلومات او تصريحات جديدة سواء للشركة او قيادتها او اي اخبار تخص انشطة الشركة وكافة اعلاناتها حول اسعار المشتقات النفطية سوى عبر الموقع المشار اليه آنفاً والتابع لقسم الاعلام والترويج الاعلامي بالشركة .