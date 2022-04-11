مع ارتفاع الأسعار.. العائلات في اليمن تكافح من أجل الحصول على القليل من الغذاء

المنامة - ياسر ابراهيم - تصدر الخراب الذي أحدثه الغزو الروسي لأوكرانيا الصفحات الأولى في الصحف ونشرات الأخبار المسائية منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، لكن آثار الصراع تمتد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا وقد بدأ الشعور بها بالفعل في اليمن، البلد الغارق فيما يعتبره الخبراء واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم.



ويوم الجمعة، تحدثت ياسمين فاروق، كبيرة مستشاري السياسة في منظمة Mercy Corps الإنسانية، لموقع «VOA» الأمريكي حول رحلتها الأخيرة إلى اليمن، والمعاناة التي شهدتها هناك، والتوقعات بأن تداعيات الأزمة في أوكرانيا ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار بالنسبة لملايين اليمنيين الذين يواجهون نقصا كبيرا في الغذاء والوقود.



وقالت ياسمين لـ VOA: "بشكل عام، إنها صورة قاتمة للغاية"، "رأيت معظم العائلات يعيشون على وجبة واحدة في اليوم، في بيئة أمنية غير مستقرة للغاية، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير".



الآن، مع بدء ظهور نقص شحنات القمح من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في سلسلة التوريد العالمية، من السهل التنبؤ بالنتائج بالنسبة لليمن. وقالت ياسمين: "المحصلة النهائية هي أن هذا سيزيد الأمور سوءًا بالنسبة للعائلات اليمنية التي تكافح بالفعل من أجل القليل جدًا".



كما قالت إنه في المدن الكبرى - في مدينة عدن الساحلية وفي تعز - تباطأت التجارة إلى حد كبير جدا، مما جعل الكثير من الناس غير قادرين على كسب المال لشراء الطعام، خارج المدن وصفت فاروقي مشاهد اليأس، حيث تتشارك العائلات حصصًا غذائية مخفضة تجعل الأطفال الصغار غير قادرين على النمو بشكل طبيعي.





أزمة إنسانية تدخل عامها الثامن



وقالت ياسمين: "من المهم أن يلاحظ المجتمع الدولي أن اليمن ليس في السنة الأولى من أزمة إنسانية"، "هناك عدد من الأزمات التي تتكشف في جميع أنحاء العالم والتي تستحق اهتمامنا بلا شك، لكن اليمن يعامل كما هو الحال في العام الأول من أزمة طارئة، بينما تدخل الثامنة".



وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، خلفت الحرب في اليمن 23.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وتحتاج الغالبية العظمى منهم إلى مساعدات غذائية. نزح الملايين من اليمنيين داخليًا بسبب العنف المستمر، مما يجعل إيصال هذه المساعدات أمرًا صعبًا.



في 14 مارس، بعد ثلاثة أسابيع من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ذكرت اليونيسف أن "أزمة الجوع الشديدة بالفعل في اليمن تتأرجح على حافة كارثة واضحة جد".



ووفقًا لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل، وهو قياس أعدته الأمم المتحدة وأكثر من اثنتي عشرة منظمة غير حكومية أخرى، من المتوقع أن يتدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة.



ويتوقع آخر تحليل أنه في اليمن، "من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة، بما في ذلك 538000 من سوء التغذية الحاد، وحوالي 1.3 مليون امرأة حامل ومرضع من سوء التغذية الحاد على مدار عام 2022".



وقال جوردان تيج، المدير المؤقت لتحليل السياسات وبناء التحالفات للمجموعة الخيرية Bread for the World، لـموقع VOA: "كانت اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ سنوات".



وأضاف "يعتمد 80٪ من سكانها بالفعل على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية فقط من أجل البقاء على قيد الحياة"، لافتا إلى أن الحرب في أوكرانيا أثرت على اليمن، وقال: "يعتمد اليمن على الكثير من واردات الغذاء والوقود وتنتج أوكرانيا في الواقع ما يقرب من ثلث إمدادات القمح اليمني".



وأشار تيج إلى أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اضطر إلى تقليل حصص الغذاء التي يوفرها لشعب اليمن، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع الأسعار الذي يجعل الوكالة تكافح من أجل تحمل الإمدادات اللازمة.



حتى قبل الحرب في أوكرانيا، كانت الأسعار في ارتفاع، حيث ارتفع متوسط ​​سعر سلة المواد الغذائية التي قدمها برنامج الأغذية العالمي بنسبة 170٪ في عام 2021. وفي الشهر الذي أعقب بدء الحرب، قفزت أسعار القمح في اليمن بنسبة 30٪ إضافية.



أطفال يموتون

وصفت ياسمين فاروقي زيارة لقرية على قمة جبل، على بعد ساعتين بالسيارة من تعز، حيث تكافح العائلات لإطعام نفسها حيث أصبح الحصول على الطعام صعبًا بشكل متزايد.



وقالت: "سألت أحد العاملين الصحيين لدينا، ما هو السبب الرئيسي للوفاة، فقال إنه إسهال حاد"، وأضافت فاروقي أن العديد من الضحايا أطفال صغار تتراوح أعمارهم بين عامين و3 أعوام و4 أعوام يعانون من سوء التغذية الحاد".



وكان الأطفال يعانون من الجوع لفترة طويلة لدرجة أن أجسادهم فقدت القدرة على الاحتفاظ بالطعام، حتى عندما يكون متوفرا.



وقالت: "إنك ترى هذه الأنواع من الآثار السلبية المتتالية حقًا لما يعنيه عدم وجود ما يكفي من الغذاء والمغذيات لأجيال من اليمنيين وقدرتهم على الوجود والبقاء على قيد الحياة على أساس يومي".