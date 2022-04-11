الحوثي يقر جرعة سعرية جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - الحوثيون يرفعون أسعار وقود السيارات بنحو 27%

من ريام محمد مخشف

عدن 10 أبريل 2022 (رويترز) - أعلنت شركة النفط اليمنية بصنعاء التابعة لحركة الحوثيين مساء يوم الأحد رفع أسعار البنزين الرسمي بالسوق المحلية في مناطق سيطرتها بشمال اليمن وغربه 27.27 بالمئة، وسط انتهاء أزمة وقود حادة شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة المتحالفة مع إيران منذ ثلاثة أشهر.

وقال عمار الأضرعي مدير الشركة لرويترز إنه بموجب القرار الذي يبدأ سريانه مساء يوم الأحد، يرتفع سعر جالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات الحكومية إلى 12600 ريال (نحو 23 دولارا)، أي بواقع 625 ريالا للتر الواحد، من 9900 ريال، (18 دولارا )، بزيادة 2700 ريال (خمسة دولارات) للجالون.

وأرجع أسباب ارتفاع كلفة الوقود الى زيادة الأسعار عالميا 33 بالمائة على خلفية الازمة في أوكرانيا.

وأكد انه تم احتساب التكلفة الفعلية وفقا للمتغيرات في مؤشرات البورصة العالمية، قائلا "نظراً للتغير الإيجابي في أسعار الصرف سيتم اعادة النظر في التكلفة كل عشرة أيام".

كانت شركة النفط بصنعاء رفعت في العاشر من مارس آذار أسعار البنزين التجاري في المحطات التابعة للقطاع الخاص إلى 16 ألف ريال للجالون سعة 20 لترا من 11200 ريال بزيادة 4200 ريال.

في غضون ذلك، أعلنت شركة النفط التابعة للحوثيين يوم الأحد وقف ما وصفتها "بخطة الطوارئ"، إثر تخفيف القيود التي فرضها التحالف بقيادة السعودية على دخول سفن الوقود الى موانئ الحديدة غربي البلاد بموجب اتفاق هدنة دخلت حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الماضي.