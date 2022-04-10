بلادنا تشارك في إجتماعات وزراء المالية العرب بجدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، امس في إجتماع الدورة الثالثة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب، الذي اختتم اعماله في مدينة جدة بالسعودية، بوفد ترأسه وزير المالية سالم صالح بن بريك .



وناقش الإجتماع، دور وزارات المالية في تعزيز دور القطاع الخاص، واصلاحات الضرائب.

وشدد وزراء المالية العرب، على ضرورة توظيف التقنيات الحديثة في كافة مناحي خدمات المالية العامة، بما يعزز من ارساء الشفافية وتبسيط الإجراءات وكفاءتها، والانتقال الى الاقتصاد الرقمي.

واكد البيان الختامي للمجلس على اهمية زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول العربية، لمساعدتها خلال مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، وتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.