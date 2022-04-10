تلقى اتصالاً من أحد قياداته.. - عدن..العثور على أحد عناصر الانتقالي مقتولاً بساحل أبين بعد يومين من اختفائه

المنامة - ياسر ابراهيم - عُثر فجر اليوم الأحد، على جثة أحد عناصر قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً بعدن (جنوبي اليمن) بعد يومين من اختفاء اثره، وعليها آثار طلقات نارية.



وقالت مصادر محلية، تم العثور على جثة الجندي في قوات الانتقالي "مهدي حسين مفرق" بساحل أبين وعليها آثار طلقات نارية.



ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن مصدر في أسرة الضحية القول: إن "مفرق" خرج قبل يومين من منزله عقب تلقيه اتصالاً قال إنه من أحد القيادات الذي طلب لقائه.



وأشارت إلى أنه وعقب خروجه انقطع الاتصال به لتفاجئ لاحقاً بمقتله.

وتشهد مليشيا الانتقالي المدعوم إماراتياً، عمليات تصفيات داخلية بين مختلف مستوياتها على ذمة قضايا فساد وخلافات على النفوذ والجبايات.

