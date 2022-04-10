شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دائرة الأمن العسكري تحتفي بتخرج دورة امنية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

احتفت دائرة الأمن العسكري، وفرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب،، بتخرج دورة تدريبية جديدة بعنوان (اليقظة الأمنية والتعامل الأمني الناجح لضباط الأمن ومساعديهم).



وعبر رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، عن سعادته بتخرج هذه الدورة التي ستمثل إضافة نوعية للأجهزة الأمنية..لافتا إلى أنها تعمّق التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

واشاد بدور الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، التي حققت نجاحات كبيرة في حفظ الأمن والاستقرار، وكذا مشاركتهم إلى جانب زملاءهم في الجيش الوطني بمختلف الجبهات.