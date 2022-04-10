شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح يلتقي نائبة السفير الكندي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد صالح، اليوم، نائبة السفير الكندي لدى المملكة العربية السعودية جين الخوري.



جرى خلال اللقاء، مناقشة التطورات على الساحة اليمنية واهمية النتائج التي خرجت بها المشاورات اليمنية-اليمنية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية والدفع قدما نحو جهود عملية السلام.

كما تم تناول اللقاء، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واولويات مجلس القيادة الرئاسي والاستعدادات للعودة الى المحافظات المحررة، والعمل على ترسيخ الهدنة رغم تزايد خروقاتها من قبل مليشيات الحوثي.

وقدمت نائبة السفير الكندي للعميد طارق صالح التهاني والتبريكات بمناسبة تشكيل المجلس القيادي الرئاسي وانتقال السلطة.