القائم باعمال مندوب اليمن يلتقي الممثل المقيم للامم المتحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

التقى القائم بأعمال المندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم التحدة في نيويورك الوزير المفوض مروان علي نعمان، الممثل المقيم للأمم المتحدة لدى بلادنا ديفيد جريسلي الذي يستعد لعقد سلسلة لقاءات مع أعضاء أعضاء مجلس الأمن والفاعلين الدوليين حول الملف اليمني.



وفي اللقاء، جدد نعمان التأكيد على دعم الحكومة اليمنية للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات الحوثية، وتذليلها لكل العقبات التي تواجه عمل الأمم المتحدة وباقي المنظمات الإغاثية على الأرض .. لافتاً إلى إستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية في زرع الألغام في مناطق واسعة من اليمن، بشكل يهدد حياة وسلامة المدنيين بشكل يومي.

وأكد النعمان، على أهمية ممارسة الضغط على الميليشيات للتوقف عن زرع الالغام وتقديم خرائط زراعة الألغام والشروع في نزعها لتجنب سقوط المزيد من الضحايا المدنيين..لافتاً إلى الخطر الذي يمثله وضع الناقلة صافر جراء تعنت الحوثيين وعرقلتهم لكافة الجهود الرامية لتجنب الكارثة الوشيكة في حال تسرب النفط من الناقلة أو انفجارها.

وجدد، دعم الحكومة لكافة جهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة..محذرًا من تلاعب الحوثيين بهذا الملف بغرض ابتزاز المجتمع الدولي وتحقيق مكاسب سياسية على حساب الخطر الذي تمثله الناقلة على اليمن والمنطقة والعالم.

من جانبه، عبر جريزلي عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة لتيسير العمليات الإنسانية..معربًا عن أمله في أن تساهم الهدنة المعلن عنها في تخفيف حجم المعاناة وتيسير الوصول للمحتاجين، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي الذي سينتج عن فتح الطرق في تعز وتمكين المدنيين من التحرك والوصول لمصادر احتياجاتهم الأساسية دون عناء.