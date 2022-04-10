المليشيا الحوثية الإيرانية تصعد خروقاتها للهدنة في كافة جبهات القتال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

صعّدت مليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة في جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وصعدة وحجّة والحديدة وتعز والضالع.



واوضح المركز الاعلامي للقوات المسلحة في تقرير له، بان قوات الجيش الوطني رصدت 141 خرقاً للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي الإيرانية يوم الجمعة 8 ابريل 2022، منها 44 خرقًا للهدنة في جبهات غرب حجة، و43 في جبهات محور تعز، و25 خرقاً للهدنة شمال وغرب وجنوب مارب، و18 خرقاً للهدنة في محوري البرح وحيس، و8 خروقات للهدنة في جبهات شرق وشمال الجوف، و3 خروقات للهدنة في جبهة كتاف البقع وجبهة الفاخر بالضالع.

واشار التقرير، الى ان الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات، إضافة إلى عمليات شق طرقات ونشر قنّاصة في عدّة مواقع.

ولفت التقرير الى انه لليوم السابع استمرّت المليشيا في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد إلى أغلب الجبهات، منها 29 طقمًا محمّلة بأفراد وذخائر دفعت بها إلى عدّة مواقع جنوب وغرب مارب، ودفعت بآليات عليها عيارات إلى محيط جبال البلق..منوهاً ان المليشيات دفعت أيضاً بتعزيزات كبيرة شملت أفراد وذخائر إلى مواقع في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الشمالية الشرقية لتعز وإلى جبهتي الضباب ومقبنة.

وكانت قوات الجيش قد كسرت عدّة عمليات هجومية ومحاولات تسلل نفّذتها المليشيا الحوثية الإيرانية خلال الـ48 ساعة الماضية، مستغلّة غياب التغطية الجوّية والتزام قواتنا بالهدنة.