مليشيا الحوثي تقصف أحياء وقرى سكنية بتعز والحديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - استهدفت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر اليوم الأحد، أحياء وقرى سكنية في محافظتي تعز (جنوب غرب)، والحديدة (غرب) بقصف مدفعي والأسلحة الرشاشة ضمن خروقاتها المستمرة للُهدنة المعلنة برعاية أممية.



وقالت مصدر محلي في مدينة تعز لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي شنت صباح اليوم قصفاً مكثفاً على الأحياء السكنية غربي مدينة تعز.



وأضاف أن المليشيا استهدفت بقذائف المدفعية والهاون أحياء بيرباشا والدفاع الجوي غربي المدينة.



ولم تُعرف نتائج هذا القصف على الفور .



وفي محافظة الحديدة (غرب)، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مليشيا الحوثي الإيرانية استهدفت قرى آهلة بالسكان شرق حيس بالأسلحة الرشاشة عيار 14.5و12.7 بالتزامن مع استعداد الأهالي لوجبة السحور.



وتأتي هذه الانتهاكات الحوثية ضمن الخروقات للُهدنة المُعلنة في مختلف الجبهات، وسط صمت مريب من المجتمع الدولي والمبعوث الأممي.

