شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوكد على اهمية تعزيز الجاهزية القتالية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد صالح،، في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، قيادة وزارة الدفاع ممثلة بوزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي.



وأكد العميد طارق صالح، على اهمية تعزيز الجاهزية القتالية والاعداد القتالي والتعبوي والمعنوي لكافة وحدات القوات المسلحة لمواجهة الخروقات الحوثية للهدنة ومنعها من تحقيق أي تقدم ميداني على الأرض .

وقدمت قيادة وزارة الدفاع التهاني والتبريكات للعميد طارق صالح بمناسبة تشكيل المجلس القيادي الرئاسي .. مستعرضة مستجدات الأوضاع العسكرية في ظل الخروقات المستمرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية في الهدنة التي تم الإعلان عنها بداية شهر رمضان المبارك..مؤكدة التزامها الدائم بتوجيهاته وقيامها بالمهام الوطنية المناطة بها.