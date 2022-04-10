انتخاب بلادنا رئيساً للحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للدورة 12

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

انتخب الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية الذي عقد بمدينة جدة السعودية بحضور وزراء التخطيط والمالية العرب، اليمن لرئاسة الحساب الخاص الذي يديره الصندوق العربي للدورة الثانية عشرة والتي تستمر سنة كاملة حتى الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية القادمة المقررة في أبريل ٢٠٢٣ .



وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بان الحساب الخاص يقدم تمويلات للقطاع الخاص ويشجع على الاستثمار في مجالات التنمية المختلفة بما فيها مجال البنوك والمشروعات الصغيرة .. مشيرا الى ان هذه فرصة مواتية لتوجيه تمويلات الحساب الخاص وخاصة في اليمن نحو المجالات ذات الاولوية لاستعادة التعافي واعادة الأعمار .

واضاف باذيب "أن ذلك سيدفع بنشاط الحساب الخاص نحو مزيد من التسهيلات للقطاع الخاص على مستوى اقتصاديات الدول الأعضاء في الصندوق بصورة عامة".