المملكة السعودية تؤكد أن التحالف العربي مستمر في دعم مجلس القيادة الرئاسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، السبت، إن التحالف العربي لدعم الشرعية مستمر في دعم مجلس القيادة الرئاسي باليمن، لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.



وأضاف نائب وزير الدفاع السعودي، في عدة تغريدات على " تويتر"، أن "نقل السلطة للمجلس الرئاسي يؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".

وتابع: "الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع لبناء بلد ينعم بالأمان ضمن منظومته الخليجية العربية".

وأول أمس الجمعة، شكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التحالف العربي والسعودية ودولة الإمارات على دعمهم غير المحدود لليمن.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي: "سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة التحديات السياسية والأمنية في جميع أنحاء البلاد".

وتابع في أول خطاب للشعب اليمني: "نشكر التحالف العربي والسعودية ودولة الإمارات على دعمهم غير المحدود لليمن في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

ومضى قائلا "نهيب بالشعب نبذ الخلافات وتوجيه الجهود كافة لاستعادة الدولة".

كما تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتجنيب اليمن الأطماع ومن يستهدف عروبته ونسيجه الاجتماعي والجغرافي.

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية أعلنت، الخميس، تشكيل مجلس رئاسي بقيادة رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين بدرجة نائب بصلاحيات كاملة.

وفوض عبدربه منصور هادي، الذي تم انتخابه 2012 رئيسا للبلاد، مجلس القيادة الرئاسي الجديد بكامل صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، طبقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أحد أهم 3 مرجعيات دولية للشرعية.