مقتل وإصابة 5 من الحوثيين في اشتباكات مع مسلحين قبليين جنوبي صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 5 من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية، يوم السبت، في اشتباكات مع مسلحين قبليين جنوبي صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت" إن "اشتباكات مسلحة اندلعت، صباح يوم السبت، بين مسلحين من قبائل خولان وعناصر ميليشيات الحوثي بالقرب من قسم شرطة دار سلم جنوبي العاصمة".



واندلعت الاشتباكات عقب قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز فتاة من خولان بتهمة حوزتها لعملة نقدية ذات الطبعة الحديثة أثناء تسوقها في المدينة، وفق المصادر ذاتها.



وأضافت المصادر، أن المسلحين القبليين هاجموا قسم شرطة دار سلم الذي تتواجد فيه الفتاة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات أسفر عنها مقتل اثنين من عناصر ميليشيات الحوثي وإصابة ثلاثة آخرين.



يأتي ذلك في ظل تصاعد حالة السخط والرفض الشعبي لمليشيات الحوثي جراء انتهاكاتها واستمرارها في عمليات النهب والسطو المسلح على ممتلكات المواطنين، وانتهاجها سياسة التجويع والافقار بحقهم.

