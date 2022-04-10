بن سلمان: سنواصل دعم المجلس الرئاسي عسكرياً حتى الوصل لحل سياسي للأزمة باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان مساء اليوم السبت "أن التحالف سيستمر بدعم المجلس الرئاسي على كافة الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري لحين الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة".



ويأتي حديث المسؤول السعودي بعد يومين من اعلان تشكيل مجلس رئاسي من 8 أشخاص برئاسة رشاد العليمي، وإعلان الرئيس هادي نقل صلاحيته لهذا المجلس، بالتزامن مع اختتام المشاورات اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.



وقال بن سلمان – في تغريدات بحسابة في تويتر – "أن الخطوة الشجاعة والتاريخية التي اتخذها الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، في نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، تؤسس لمرحلة مهمة وحاسمة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن والمنطقة".



وأضاف "أن الصفحة الجديدة التي اختارها اليمنيون تتطلب استشعاراً للمسؤولية الوطنية من كافة شرائح المجتمع اليمني لبناء يمن سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".

والخميس، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض، ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي ونقل إليه كامل صلاحياته، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في البلاد، وضم المجلس ثمانية أشخاص يمثلون أطراف متعددة.

ورحبت السعودية بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، منها مليار دولار من الإمارات، بالإضافة إلى 300 مليون دلار دعما لخطة الإستجابة الإنسانية التي دعت لها الأمم المتحدة



وجاء الإعلان عقب إعلان المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبيرغ في أول أبريل/ نيسان الجاري، هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بموافقة الأطراف اليمنية المختلفة، وسبق ذلك اعلان مبادرة أحادية لوقف إطلاق النار من قبل التحالف تزامنا من انطلاق المشاورات اليمنية التي دعت لها دول الخليج.

المصدر: يمن شباب نت + تويتر