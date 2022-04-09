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لأول مرة موسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان اليمنيين يتم افتتاحها في القاهرة رسمياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

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بحضور  الدكتور محمد مارم سفير بلادنا في جمهورية مصر العربية  وحضور الحاج عبد الواسع هائل سعيد انعم  رئيس الموسسة تم افتتاح مؤسسة اليمن لرعاية مرضى السرطان والأعمال الخيرية بالقاهرة . 

 

وقد قام الحاضرون بالاحتفال بقص شريط الافتتاح والتدشين لبدء العمل بشكل رسمي في المؤسسة واستقبال الحالات والمرضى الوافدين من اليمن  من النساء والاطفال

 

وتخلل الحفل كلمة الحاج عبد الواسع رئيس المؤسسة الذي رحب بالحضور ، موضحاً الفكرة الأساسية من إنشاء الموسسة في مصر والتي تشمل داراً لاستضافة النساء  والاطفال  من مرضى السرطان في مجالات محددة وبنسب شهرية تخضع لمعايير متفق عليها مع شركاء المؤسسة في الداخل . 

 

وأضاف أن المؤسسة هي امتداد للمؤسسة اليمنية لعلاج مرضى السرطان الموجودة في اليمن . 

 

وأن خدمة المرضى ومساعدتهم هو غاية العمل الإنساني الذي لا بد أن يجتمع اليمنيين والتجار ورجال الأعمال حولهم والتخفيف عنهم . سواء في الداخل أو الخارج .

 

كما ألقى السفير مارم كلمة هنأ فيها رئيس المؤسسة والعاملين عليها بالأفتتاح منوهاً بحجم المعاناة التي بين مواطنين الجمهورية اليمنية الموجودين في مصر . 

 

متمنياً أن تكون هذه المؤسسة باكورة للعمل الانساني والمجتمعي .

 

وقد استعرض مدير عام المؤسسة الاستاذ محمد اليافعي أهم المشاريع التي ستقدمها المؤسسة خلال عام 2022  منوهاً ان هذه المشاريع  كلها في مجال الطب النووي وخاصة العلاج باليود المشع أو الأسهام في المسح الذري باعتبار ان هاتين الخدمتين متوقفة باليمن بسبب الأحداث.. 

 

 

حضر الحفل الذي تخلله مأدبة عشاء بعض رجال الأعمال اليمنيين والدبلوماسيين والاعلاميين. من الجانب اليمني والمصري

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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