مأرب.. بدء تركيب نقاط مكافحة الحريق في مخيم الجُفينة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات في مأرب، السبت، بد توزيع وتركيب نقاط مكافحة الحريق في مخيم الجُفينة (أكبر مخيمات النزوح بالمحافظة) بدعم من منظمة الهجرة الدولية.



وقالت الوحدة التنفيذية (حكومية)، إن المنظمة بدأت تركيب نقاط مكافحة الحريق في مخيم الجُفينة، ضمن مشروع واسع يستهدف مخيمات النزوح في مدينة مأرب ومديرية الوادي ومنطقة الجُفينة.



وتشمل وحدة مكافحة الحريق (عدد 2 طفاية سعة 50 لتر)، وهي ضمن مشروع كبير يشمل تركيب 83 نقطة مكافحة حريق في معظم مخيمات النازحين التي تديرها منظمة الهجرة الدولية، حسب الوحدة التنفيذية.



يأتي ذلك ضمن إجراءات الأمن والسلامة للحد من الحرائق التي تندلع في المخيمات بين الفينة والأخرى.



وحسب إحصاءات الوحدة التنفيذية فإن عدة حرائق اندلعت في المخيمات خلال الربع الأول من العام الجاري أدت إلى وفاة 11 شخصًا بينهم 9 أطفال وإصابة 4 آخرين، فضلاً عن احتراق 19 مأوى بما فيه من مواد إيوائية وغذاء وغيرها.

