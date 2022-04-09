شكرا لبحثكم عن خبر إستمرار سير العمل بمشروع صيانة وإعادة تأهيل الشارع الرئيسي لمدينة قعطبة في الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تتواصل أعمال صيانة واعادة تاهيل خط الشارع الرئيسي لمدينة قعطبة في محافظة الضالع بتمويل ذاتي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن .

حيث تستمر الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للطرق والجسور -المقاول المكلف بصيانة الشارع- بتنفيذ الأعمال بوتيرة كفاءة عالية وبحسب المواصفات الموضوعة والبرنامج الزمني للمشروع.

وقال المهندس عبدالله فضل مدير مشاريع محافظة الضالع أن الأعمال في الخط تسير وفق الخطة المعدة سلفا. حيث يأتي المشروع ضمن قائمة التدخلات التي يقوم بها الصندوق لصيانة الطرق الشريانية الرابطة والداخلية في المدن والمديريات والتي من شأنها خدمة أكبر عدد من المستفيدين وتسهيل تنقلات المسافرين وتوصيل احتياجاتهم اليومية.

واضاف أن الاعمال التي يتم تنفيذها في مشروع الشارع الرئيسي لمدينة قعطبة هي أعمال صيانة وإعادة تأهيل كاملة للشارع.

يذكر أن العمل يجري بالشارع الرئيسي لمدينة قعطبة تزامنا مع عدة مشاريع تنفذ بمحافظة الضالع ، على رأسها خط الضالع الشعيب وخط شكع حرير.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.