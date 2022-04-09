مأرب.. الجيش يكسر هجومًا عنيفًا للحوثيين في الجبهات الجنوبية والمليشيا تستهدف المدينة بصاروخ باليستي

المنامة - ياسر ابراهيم - كسرت قوات الجيش الوطني، السبت، هجوماً حوثياً عنيفاً على مواقعها جنوبي مأرب (شمال شرق اليمن)، فيما استهدفت المليشيا الحوثية الأحياء السكنية في مدينة مأرب بصاروخ باليستي.



وقال مصدر ميداني لـ "يمن شباب نت"، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تصدت فجر اليوم السبت لهجوم حوثي عنيف على مواقعها جنوبي مأرب.



وأضاف أن المليشيا وبعد أيام من تحشيداتها العسكرية الكبيرة شنت هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش وبعدة أنساق بشرية وبغطاء مكثف من الطيران المُسيّر، غير أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من التصدي للهجوم بعد معارك استمرت عدة ساعات، وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وأوضح المصدر أن المليشيا استهدفت مواقع الجيش بقانابل ومقذوفات عبر طيرانها المُسيّر.

في الأثناء واصلت المليشيا الدفع بتعزيزات وبشرية وعسكرية إلى جبهة الأعيرف جنوبي مأرب.



في السياق ذكر الموقع الرسمي لمحافظة مأرب، أن مليشيا الحوثي استهدفت عند الساعة السادسة من صباح اليوم الأحياء الآهلة بالسكان في مدينة مأرب بصاروخ باليستي.



ولم يورد إعلام السلطة المحلية بمأرب تفاصيل إضافية عن نتائج ذلك القصف.



وكانت قوات الجيش أعلنت في وقت سابق (الجمعة)، رصد 108 خرقاً حوثياً للهدنة في يومها السادس، منها 29 خرقاً في جبهات مارب.



وأوضح إعلام الجيش أن المليشيا الإيرانية استمرت في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات، منها أكثر من 27 طقماً وآلية محمّلة بالعتاد والأفراد دفعت بها إلى عدّة جبهات جنوب مارب وتعزيزات أخرى كبيرة إلى محيطة جبهة الكسارة غرباً.

