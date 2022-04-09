شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان ترحب بإعلان تشكيل مجلس قيادة رئاسي ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحبت اليابان بالإعلان الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية الى المجلس القيادي الرئاسي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية هيكاريكو اونو في بيان له "ان هذا الإعلان خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في اليمن".

ودعت الخارجية اليابانية جميع الاطراف الى الالتزام باتفاق الهدنة الذي اتي بوساطة اممية..مؤكدة التزامها بالاستمرار في بذل الجهود بالتعاون مع الامم المتحدة والدول المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.