وزيرا التخطيط والمالية يلتقيان رئيس البنك الإسلامي للتنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، ووزير المالية سالم بن بريك، امس على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية المنعقدة في مدينة جدة السعودية، رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر.



وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي، بمستوى التعاون مع البنك والشراكة التنموية منذ أكثر من أربعة عقود..مستعرضاً جوانب الدعم من البنك لليمن وخاصة المشاريع الجاري تنفيذها..متطرقاً الى إمكانية تأجيل سداد الالتزامات المتأخرة على بلادنا للبنك الإسلامي لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة القائمة.

من جانبه استعرض وزير المالية، التطورات المالية الإيجابية وجهود الوزارة في تنمية الموارد وايرادات النفط والغاز والتي تراجعت بسبب الظروف الاستثنائية.

وأبدى رئيس البنك الاسلامي للتنمية تفهماً للوضع المالي وأخذ ذلك في الاعتبار ..مشيرا الى دعم البنك لليمن للنهوض اقتصادياً وتنمويا.

وفي سياق متصل، التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية ،اليوم، المدير العام ورئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد.

وفي اللقاء، بحضور وكيل وزارة التخطيط لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، أشاد وزير التخطيط بدور الصندوق العربي الرائد في التنمية الاقتصادية في اليمن والمشاريع الاستراتيجية التي يمولها الصندوق..مستعرضاً محفظة المشاريع الجاري تنفيذها ..مؤكدا على اهمية استمرار الدعم في المرحلة القادمة في مجال إعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة بصدد النظر بجدية في وضع آلية لجدولة سداد جزء من التزامات بلادنا للصندوق العربي في حال تحسنت عائدات النفط والغاز في المرحلة القادمة.