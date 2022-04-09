انتشار قوات روسية إضافية قرب خاركيف.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن الآلاف من الجنود الروس تجمعوا بالقرب من أطراف مدينة خاركيف الأوكرانية.



وقال المسؤول يوم أمس الجمعة إن "عدد الوحدات التكتيكية قرب بلدة بيلغورود الحدودية الروسية ارتفع من 30 وحدة إلى 40 وحدة"، ولم يحدد المسؤول العدد الدقيق للقوات الإضافية، لكنه قال إن هذه الأنواع من الكتائب تتألف عادة مما يتراوح بين 600 و1000 جندي.

وأوضح المسؤول أن الجيش الروسي يحشد قواته هناك من أجل تركيز قواته على السيطرة على إقليم دونباس بشرقي أوكرانيا، وتقع مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، قرب الحدود الروسية، وأضاف أن "هناك دلائل على أن روسيا تأمل في حشد أكثر من 60 ألف جندي".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في وقت سابق إن "هناك تقارير على تعبئة عشرات الآلاف من قوات الاحتياط لتعزيز وحدات روسيا على حدود دونباس بعدما تكبدت خسائر في شمالي أوكرانيا".