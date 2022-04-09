مليشيا الحوثي تواصل خروقاتها للهدنة في ظل التزام قوات الجيش بوقف اطلاق النار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية تصعيد خروقاتها للهدنة المعلنة، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدوتعز والضالع وحجة والجوف ومارب.



وبحسب المركز الاعلامي للقوات المسلحة، فان قوات الجيش الوطني رصدت، ارتكاب المليشيا الحوثية 108 خرقاً للهدنة، منها 29 انتهاكاً في جبهات محور تعز ، و24 في جبهات مارب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و24 في جبهات القتال غرب حجّة، و23 في محوري البرح غرب تعز وحيس بالحديدة، إضافة إلى 5 خروقات في جبهات شرق الجوف، وثلاثة خروقات في جبهتي مريس وبتار بالضالع.

واشار المركز الاعلامي في تقرير له، الى ان الخروقات تنوّعت بين استهداف مواقع قوات الجيش بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع قوات الجيش بالطائرات المسيّرة وبالأخص في جبهات جنوب وغرب مارب، ونشر قناصين أمام مواقع قوات الجيش في عدّة جبهات وخصوصاً غرب وجنوب مارب.

وذكر التقرير، ان المليشيات استمرّت في الدفع بتعزيزات كبيرة إلى مختلف الجبهات، منها أكثر من 27 طقماً وآلية محمّلة بالعتاد والأفراد دفعت بها إلى عدّة جبهات جنوب مارب وتعزيزات أخرى كبيرة إلى محيطة جبهة الكسارة غرباً، ودفعت بتعزيزات كبيرة محمّلة بأفراد وعتاد إلى جبهة حويشيان شرق الجوف، وسط تحليق مكثّف بالطائرات المسيّرة.

ولفت التقرير، الى ان تصعيد مليشيا الحوثي الإيرانية وانتهاكاتها للهدنة الأممية يأتي في ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.