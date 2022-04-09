شكرا لبحثكم عن خبر برعاية الماس.. إفطار جماعي لموظفي صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقيم اليوم برعاية المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن مأدبة إفطار جماعي لموظفي الصندوق. وجاء الإفطار الجماعي تجسيدا لمعاني الخير والعطاء في الشهر الفضيل وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون والإخاء بين موظفي الصندوق. وثمن الموظفون هذه الخطوة من المهندس معين الماس راعي المأدبة بدعوة كافة العاملين ومنتسبي الصندوق إلى هذا اللقاء الجماعي، معبرين أن مثل هذه المبادرات ترسم أسمى معاني التواد والتكافل والتكاتف بين الموظفين، وتجمعهم في جهد واحد مُركّز هدفه الأسمى تحقيق النجاح واستمراريته لكافة أعمال وفعاليات وأنشطة الصندوق . صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.

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