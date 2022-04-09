شكرا لبحثكم عن خبر نزول فريق فني من صندوق صيانة الطرق والجسور إلى مديرية حريضة في حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ضمن أنشطته المستمرة في المحافظات المختلفة، يقوم فريق هندسي من صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ، بالنزول الميداني لمعاينة طريق عندل لحروم بمديرية حريضة بوادي حضرموت.

وتقضي مهمة الفريق الفني بالاطلاع على الأضرار الحاصلة في طريق عندل لحروم بالمحافظة ورفع تقرير فني شامل عن حالة الطريق وتحديد التدخلات المطلوبة لصيانة الطريق.

وكان الفريق الفني قد باشر مهمته يوم أمس وفقاً لتوجيهات معالي وزير الاشغال العامة والطرق المهندس مانع يسلم بن يمين و بتكليف من المهندس معين الماس رئيس مجلس الإدارة.

وبدوره رحب مدير عام مديرية حريضة الاستاذ بندر باعشر بالفريق الهندسي معبرا عن شكره وامتنانه لإدارة الصندوق ومعالي الوزير لحرصهم واهتمامهم بصيانة الطرق بشكل عام.

وبين أن هذا العمل سوف يسهم في تخفيف معاناة المواطنين المستفيدين من تلك الطرق.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.