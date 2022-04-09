رئيس المجلس الرئاسي الجديد يتعهد بإرساء سلام شامل في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد محمد العليمي، الجمعة، بالعمل على تجنيب البلاد الأطماع الخارجية، وإرساء سلام شامل في البلاد.



وجاء ذلك في أول خطاب له عبر التلفزيون منذ تعيينه رئيساً للمجلس الرئاسي في اليمن، بثته قناة اليمن الرسمية، بمناسبة توليه مقاليد السلطة في البلاد.

وأكد العليمي، التزام المجلس بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض، ومضامين مخرجات المشاورات اليمنية -اليمنية المنعقدة في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج.

كما أكد التزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية وأن يضع نصب عينيه "العمل على تحقيق مطالب اليمنيين ويبذل قصارى جهده لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في كل أنحاء اليمن شمالاً وجنوباً دون تمييز وفي كل المناطق اليمنية دون استثناء".

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي سيقف لإنهاء الحرب وإحلال السلام، لافتاً إلى أن المجلس "هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الذود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين".

وتوعد العليمي، بمكافحة النزاعات الطائفية وتحقيق العدل والمساواة لجميع اليمنيين، في ظل دولة مدنية حديثة.

وأعلن الخميس، عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن، يتكون من رئاسة رشاد العليمي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، وعضوية سبعة أعضاء يمثلون نواباً لرئيس المجلس.