بريطانيا ترحب بجهود تشكيل حكومة "أكثر تمثيلاً" في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بريطانيا ترحب بجهود تشكيل حكومة أكثر تمثيلا في اليمن

السبت 9 أبريل 2022

الخليج 365

رحبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الجمعة، بجهود تشكيل حكومة وصفتها بأنها "أكثر تمثيلا" في اليمن وبإعلان السعودية والإمارات عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار.



وقالت تروس عبر حسابها على "تويتر": "يجب على جميع الأطراف في اليمن العمل مع المبعوث الأممي نحو مفاوضات سياسية من أجل السلام".

وأعلن الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي، الخميس، إنشاء مجلس قيادة رئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية بالبلاد ونقل صلاحياته إليه وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وأوضح البيان الرئاسي أن مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن سيتولى إدارة الدولة سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية، كذلك يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين بشأن وقف إطلاق النار.

ويترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة وطارق صالح وعبدالرحمن أبوزرعة وعبدالله العليمي وعثمان مجلي وعيدروس الزبيدي وفرج البحسني.