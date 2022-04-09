شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي: نشكر التحالف العربي والسعودية والإمارات على دعمهم غير المحدود لبلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

شكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، التحالف العربي والسعودية ودولة الإمارات على دعمهم غير المحدود لليمن.



وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس "سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة التحديات السياسية والأمنية في جميع أنحاء البلاد".

وتابع في أول خطاب للشعب اليمني، "نشكر التحالف العربي والسعودية ودولة الإمارات على دعمهم غير المحدود لليمن في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

ومضى قائلا "نهيب بالشعب نبذ الخلافات وتوجيه الجهود كافة لاستعادة الدولة".

كما تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتجنيب اليمن الأطماع ومن يستهدف عروبته ونسيجه الاجتماعي والجغرافي.

وأكد العليمي الحفاظ على الدستور والثوابت الوطنية، والتزامه التام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق الرياض، والتزامه بأحكام القانون الدولي والأعراف الدولية والقرارات الأممية.

وقال العليمي إن إعلان مجلس القيادة الرئاسي جاء ليمثل كافة الكيانات التي تعبر عن أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافهم، وهو تعبير عن الهدف والمصير المشترك والغاية التي يتطلع اليها الشعب لتحقيق السلام والاستقرار والسيادة والرخاء والازدهار.

وأضاف أن "مجلس القيادة الرئاسي هو مجلس سلام لا مجلس حرب، إلا أنه أيضاً مجلس دفاع وقوة ووحدة صف مهمته الدفاع عن سيادة الوطن وحماية المواطنين"، متعهدا بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وفي وقت سابق، شدد العليمي، على ضرورة بناء الجيش وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز "اطلع خلاله على سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات"، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.

وأكد العليمي خلال الاتصال أن "المرحلة الراهنة استثنائية وحساسة وتتطلب من الجميع تضافر الجهود والوقوف صفاً واحداً للسير نحو تحقيق حلم أبناء الشعب اليمني في يمن موحد ومزدهر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام والبدء بعملية الإعمار".

وشدد على "ضرورة بناء الجيش وفق أسس علمية ووطنية صحيحة بعيداً عن المحسوبية والولاءات الضيقة، من أجل تجسيد روح الوطن الواحد في كل وحدة عسكرية".

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية أعلنت، أمس الخميس، تشكيل مجلس رئاسي بقيادة رشاد العليمي وعضوية 7 آخرين بدرجة نائب بصلاحيات كاملة.

وفوض عبدربه منصور هادي، الذي تم انتخابه 2012 رئيسا للبلاد، مجلس القيادة الرئاسي الجديد بكامل صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس، طبقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أحد أهم 3 مرجعيات دولية للشرعية.