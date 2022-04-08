واشنطن ترحب بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أبريل 2022

رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بالإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.



وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "تدعم الولايات المتحدة تطلعات الشعب اليمني، إلى قيام حكومة فعالة وديمقراطية وشفّافة تضم أصواتاً متنوعة من السياسيين والمجتمع المدني"، مضيفاً أن الأهم في الأمر أن اليمنيين يستحقون حكومة تحمي الحقوق والحريات، جنباً إلى جنب مع تعزيز العدالة والمساءلة والمصالحة.

وأكّد البيان التزام الولايات المتحدة بالمساعدة على التوصل إلى حلّ دائم وشامل للصراع في اليمن، حاثاً جميع الأطراف على اختيار طريق السلام والحوار.