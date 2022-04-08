المعارك استمرت نحو 6 ساعات...قوات الجيش تتصدى لهجوم حوثي واسع جنوبي مأرب

أعلن الجيش اليمني، فجر اليوم الجمعة، التصدي لهجوم حوثي واسع على مواقعه جنوبي مأرب (شمال شرق اليمن).



وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان مقتضب: أن قوات الجيش تتصدى لعملية هجومية شنتها مليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب"، دون مزيد من التفاصيل.



من جهتها قالت مصادر عسكرية، إن مليشيا الحوثي الإيرانية شنت هجوماً واسعاً على مواقع الجيش في عدة جبهات بالمحور الجنوبي لمحافظة مأرب، في محاولة منها لتحقيق مكاسب على الأرض استغلالاً للهُدنة المعُلنة برعاية أممية.



وأوضحت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين على إثر هذا الهجوم استمرت من بعد منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، تمكنت خلالها قوات الجيش من التصدي للهجوم الحوثي وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.



يأتي ذلك في ظل استمرار المليشيا لخروقاتها للهُدنة التي تراعها الأمم المتحدة منذ الثاني من شهر أبريل الجاري.



وأمس الخميس، أعلن الجيش رصد 80 خرقاً حوثياً في 6 محافظات خلال اليوم الخامس من الهُدنة من بينها 12 خرقاً في جبهات مأرب.



وأشار الجيش في بيان له، إلى استمرار المليشيا الحوثية في الدفع بتعزيزات بشرية و أسلحة ثقيلة منها دبابات وعربات مدرعة إلى جبهات القتال جنوب وغرب مأرب.



والجمعة، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، غير أن المليشيا لم تلتزم بتلك الهُدنة وتواصل خروقاتها في أكثر من جبهة حسب بيانات الجيش اليمني.

