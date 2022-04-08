عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي: سنتعاطى بإيجابية مع مخرجات مشاورات الرياض

الجمعة 8 أبريل 2022

الخليج 365

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بنتائج مشاورات الرياض والبيان الختامي للمشاورات، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي لإنجاح المشاورات.



وأكد المجلس في بيان أنه بكل هيئاته سيتعاطى بإيجابية مع ما تمخض عن هذه المشاورات ومع مهام المرحلة الجديدة واستحقاقاتها.

وجدد المجلس الانتقالي موقفه الثابت والراسخ في التمسك بمشروعه الوطني الجنوبي وصولاً إلى عملية سلام شاملة يتحقق من خلالها لشعبنا كافة أهدافه وتطلعاته الوطنية، وفق ما تم تضمينه في نص بيان مشاورات الرياض.

بعد أكثر من أسبوع على انطلاقها، اختتمت المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، الخميس، جلساتها وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.

وطرحت مشاورات الرياض في أجندتها، فرصة إنقاذ وخارطة حقيقية للسلام وإنهاء الحرب، انطلاقا من ستة محاور بينها السياسية والاقتصادية والأمنية والتعافي الاجتماعي.

وفتحت مشاورات الرياض، التي انطلقت الأربعاء الماضي، نافذة أمل في جدار حرب حوثية دخلت عامها الثامن، لتمنح فرقاء اليمن وقواها فرصة إذابة جليد خلافاتهم وتصويب مسار المعركة المقبلة للسلم أو للحرب في حال استمر الانقلابيون برفض مساعي السلام.