شكرا لبحثكم عن خبر جمعية أطفال عدن للتوحد توزع تمور لأسر الأطفال ومنتسبيها مقدمة من مؤسسة يماني للتنمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

وزعت جمعية أطفال عدن للتوحد، في محافظة عدن، اليوم، 346 كرتون تمور لأسر الأطفال والعاملين بالجمعية، مقدمة مؤسسة يماني للتنمية.

و أكدت رئيسة جمعية أطفال عدن للتوحد عبير اليوسفي، أن توزيع التمور يأتي في إطار الأنشطة والجهود التي تنفذها جمعية أطفال عدن للتوحد خلال شهر رمضان المبارك في كل عام، والتي تهدف لخدمة الأطفال وطاقم الجمعية.

وأشارت اليوسفي، انها ستساهم بتخفيف الأعباء المعيشية على المستفيدين منها، معربة عن شكرها وتقديرها للداعمين ممثلين بمؤسسة يماني للتنمية، وداعية فاعلي الخير والمنظمات المحلية والدولية لدعم فئة أطفال التوحد كونها أحد أكثر الفئات احتياجا.