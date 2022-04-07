"أودع مرحلة حياة من الجندية".. علي محسن: أتمنى من مجلس القيادة استعادة الدولة وإنقاذ اليمن من مشروع إيران

المنامة - ياسر ابراهيم - رحب الفريق أول ركن علي محسن صالح الأحمر، اليوم الخميس، بإصدار الإعلان الرئاسي بنقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي والهيئات والفرق المصاحبة له، لاستكمال المرحلة الانتقالية.



وقال - في بيان صادر عنه تلقى "يمن شباب نت" - "أمنياتي بالتوفيق لرئيس المجلس ونوابه ورئيس الحكومة وأعضاءها وقيادة ورجالات المرحلة في إكمال مسيرة النضال الوطني وإنجاز المعركة الوطنية حتى استعادة الدولة وإنقاذ وطننا من حرب وطموحات المشروع الإيراني التخريبي".

وفي وقت مبكر من فجر اليوم الخميس أعلن عن إقالة الفريق على محسن الأحمر، من منصبة كنائب لرئيس الجمهورية بعد ست سنوات من تعيينه، في إبريل 2016، خلفا للنائب السابق ورئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح، وعلى إثر اقالة الأحمر تم الإعلان عن نقل السلطة من الرئيس هادي الى مجلس رئاسي مكون من 8 أعضاء.



وقال الفريق الأحمر : "إنني أودع مرحلة حياةٍ من الالتزام والجندية الكاملة في مؤسسة القوات المسلحة وفي رئاسة الجمهورية بدأت مع بدايات ثورة الـ26 من سبتمبر المباركة للعام 1962م وامتدت إلى اليوم، حاولتُ فيها ما استطعتُ أن أُعطي وأُنجز للبلاد ونظامه الجمهوري ما استطعت، مستسمحاً لجماهير الشعب عن كل تقصير".



وأضاف : "أنني في كل المراحل لم أكن إلا منحازاً للشعب والجمهورية مترفعاً عن الثأر لذاتي، أو الانحياز لمصالحي، متسامحاً تجاه كثير من النيل لشخصي، ملتزماً بالقوانين والتوجيهات وحماية المكاسب الوطنية وحراسة الجمهورية والديمقراطية والمصالح العليا".



وتابع: "أياً كانت أدوارنا التي يحتفظ بها التاريخ، وجهودنا التي بذلناها، فإننا نُسلّم اليوم زمام المبادرة وأملنا أن ينال شعبنا ما يرجوه ويطمح إليه من أمن وسلام واستقرار".



وفي رسالته للشعب، قال الفريق علي محسن "أحييكم اليوم، وأنا الذي لم يبتعد عن الناس يوماً، وإن كان لي من إنجاز شخصي في مسيرة العمر فهو ما ألمسه من محبة واحترام الناس".

وقال: "ثقوا أيها الأحرار أن بلدنا قويٌ وقادرٌ على تحقيق خيره ونفعه، وأن المستقبل مرهون بثبات وصدق وتوحّد وإخلاص أبنائه".

وفجر اليوم الخميس 7 إبريل/ نيسان 2022، أعلن عن تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية، وعضوية كلًا من (سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني، عبد الله العليمي باوزير).



وبموجب الإعلان "سيتم نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس الرئاسة، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، كما تم تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان بكافة صلاحيات الرئيس".