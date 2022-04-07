شكرا لبحثكم عن خبر وكليل اول محافظة عدن يتعرض لحادث مروري في الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هنالك أنباء عن تعرض وكيل أول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر شاذلي لحادث مروري وهو بطريقه لحضور الجلسة الختامية للمشاورات بالعاصمة السعودية الرياض، لاتوجد معلومات واضحة ودقيقة عن حالته الصحية والتي أتمنى من الله تعالى أن لا تكون مقلقة.

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