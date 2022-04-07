شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بسبب ظروف الحرب.. شاب يمني ينتقل إلى مصر ليفتتح مشروعه الخاص منتصرا على جميع المعوقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكن شاب يمني ان ينتصر على جميع المعوقات بافتتاحه مشروعه الخاص به في مصر. حيث غادر الشاب صالح عباد باذيب مدينة الحديدة بسبب ظروف الحرب متجها إلى مصر ليبدا مشروعه الشخصي في بيع العسل اليمني. الجدير بالذكر ان صالح شاب عصامي حضرمي من اسرة ال باذيب المنتشرة بين شبام والشحر وقد تنقل في كثير من ا لاعمال ليستقر مؤخراً في بيع العسل والذي يستورده من مختلف انحاء اليمن وقد لاقي اقبال كبير نتيجة لما يتميز به العسل اليمني بصورة عامة والعسل الحضرمي بصورة خاصة من خواص علاجية مميزة.

