رئيس تحرير اليمن العربي عن قرار الرئيس هادي:  خطوة إيجابية لتحقيق السلام 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365 إن الجميع يحذوه الأمل أن يكون قرار الرئيس هادي خطوة إيجابية، لتحقيق السلام باليمن وهي كانت خطوة واجبة.



وأضاف محسن بأن هذا القرار جاء بسبب الكثير من المتغيرات وهو أن اليمن مرت بسبع سنين من الفشل، وبعد أن أيقن الرئيس أنه لن يستمر في هذه المرحلة ، كما أن هناك أسباب الفشل بسبب توجهات نائب الرئيس على محسن الاحمر بسبب توجهاته الفكرية التي كانت مختلفة لكثير من القوي السياسية.

وأشار بأن هناك وضع اقتصادي مأساوي ومجاعة بين أبناء الشعب اليمني وهناك الكثير من التقرير أن الازمة العملية ستصل للشعب اليمني.

وتابع بأنه وفق للقرار بأن هذا المجلس هيئة فقط للمشورة، كما أن هذا التشكيل لم يراعي التوازن السكاني والمجتمعي وكان من المفترض أن يكون وفقا لعدد السكان والجغرافية ومنها على سبيل المثال محافظة حضرموت.

يذكر أن الرئيس هادي عبدربه منصور هادي، اعلن اليوم تشكيل مجلس رئاسي يضم 8 قيادات عسكرية وسياسية ونقل إليه كافة صلاحياته.

والأعضاء السبعة هم: "سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني".