شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يرحب باعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، بإصدار الرئيس عبدربه منصور هادي إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.



وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني بالرخاء والتنمية والسلام..متمنياً لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد محمد العليمي وأعضائه كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية، لاسيّما في هذه المرحلة التاريخية لخدمة اليمن وشعبه الشقيق .