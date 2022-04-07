البرلمان العربي يرحب بإعلان انشاء مجلس القيادة الرئاسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رحب البرلمان العربي، بإعلان الرئيس عبدربه منصور هادي انشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.



وأكد البرلمان العربي فى بيان له، دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي..معربا عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار ويتم فيها التوصل الى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.. داعيا الى البناء على المشاورات اليمنية - اليمنية القائمة بهدف التوصل الى حل نهائي للأزمة تحت اشراف الأمم المتحدة على نحو ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار.

وثمن البرلمان العربي ما أعلنته المملكة العربية السعودية بشأن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة دعما للبنك المركزي اليمني.. مشيرا الى ان ذلك الدعم المقدم لشراء المشتقات النفطية ودعم المشاريع والمبادرات التنموية وكذلك تمويل خطة الاستجابة الانسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية.

ودعا البرلمان العربي، الى دعم مبادرة السعودية بشأن دعوتها الى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.