شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين ترحب بقرار انشاء مجلس قيادة رئاسي ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت مملكة البحرين، بالإعلان الذي أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي، بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية ، دعم البحرين الكامل ومساندتها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني الجديد لإدارة شؤون الدولة وإنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، لتحقيق السلام والتنمية والازدهار لليمن وشعبه.