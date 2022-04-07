الكويت ترحب بإعلان الرئيس هادي إنشاء مجلس القيادة الرئاسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان الذي أصدره رئيس الجمهورية اليمنية بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وتفويضه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.



وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس "دعم دولة الكويت لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المنوط به انطلاقا من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه".

وأصدر الرئيس اليمني قراراً رئاسياً بإعفاء نائب رئيس الجمهورية اليمنية علي محسن الأحمر من منصبه.

كما قرر الرئيس إنشاء مجلس قيادة رئاسي يحل مكان نائب الرئيس ونقل كامل صلاحياته إلى هذا المجلس.

وأشار هادي إلى أن ذلك يأتي "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب دستور الجمهورية اليمنية في تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ وأهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة".