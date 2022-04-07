رحبت بقرار نقل السلطة.. - السعودية تعلن تقديم دعم لليمن بـ 3 مليار دولار وتدعو المجلس الرئاسي للتفاوض مع الحوثيين

المنامة - ياسر ابراهيم - رحبت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، بقرار الرئيس هادي بنقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، وأعلنت عن تقديم دعم اقتصادي عاجل لليمن بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، كما دعت للتفاوض مع الحوثيين للوصل لحل سياسي.



وأكدت السعودية – في بيان نشرته وكالة "واس" السعودية الرسمية - دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية.



وأعلنت السعودية على أنها قررت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ (3) مليارات دولار أمريكي، منها 2 مليار دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني.



بالإضافة إلى تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و 400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية، وفقا للبيان السعودي.



كما أعلنت السعودية تقديمها مبلغ 300 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022م لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني.



ودعت السعودية لعقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.



وفي البيان قالت السعودية: " نحث مجلس القيادة الرئاسي بالبدء في التفاوض مع الحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن فترة انتقالية تنقل اليمن إلى السلام والتنمية".



وفجر اليوم الخميس 7 إبريل/ نيسان 2022، أعلن عن تشكيل مجلس رئاسي من 8 أعضاء، بقيادة رشاد العليمي، لاستكمال تنفيذ المرحلة الانتقالية، وعضوية كلًا من (سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني، عبد الله العليمي باوزير).



وبموجب الإعلان "سيتم نقل السلطة من الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مجلس الرئاسة، لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، كما تم تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان بكافة صلاحيات الرئيس".

